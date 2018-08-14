ГФСЗ направит более 1,2 млн манат на закупку серверного оборудования и поддержку е-услуг, информационных резервов и систем

Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) Минтруда и соцзащиты населения привлек ООО "Aistgruop" в качестве поставщика серверного оборудования и для поддержки электронных услуг и систем фонда.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", ГФСЗ заключил контракт ООО Aistgruop на поставку серверного оборудования и поддержку электронных услуг, оказываемых ГФСЗ, информационных резервов и систем фонда.

Стоимость подписанного с Aistgruop составляет 1 млн 217,76 тыс. манатов.

Н.Аббасова