ГФСЗ направит более 1,2 млн манат на закупку серверного оборудования и поддержку е-услуг, информационных резервов и систем

Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) Минтруда и соцзащиты населения привлек ООО "Aistgruop" в качестве поставщика серверного оборудования и для поддержки электронных услуг и систем фонда.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", ГФСЗ заключил контракт ООО Aistgruop на поставку серверного оборудования и поддержку электронных услуг, оказываемых ГФСЗ, информационных резервов и систем фонда.
Стоимость подписанного с Aistgruop составляет 1 млн 217,76 тыс. манатов.
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