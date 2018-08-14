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Транспорт и связь 14.08.2018 10:24

ГФСЗ направит более 1,2 млн манат на закупку серверного оборудования и поддержку е-услуг, информационных резервов и систем

Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) Минтруда и соцзащиты населения привлек ООО "Aistgruop" в качестве поставщика серверного оборудования и для поддержки электронных услуг и систем фонда.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", ГФСЗ заключил контракт ООО Aistgruop на поставку серверного оборудования и поддержку электронных услуг, оказываемых ГФСЗ, информационных резервов и систем фонда.

Стоимость подписанного с Aistgruop составляет 1 млн 217,76 тыс. манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГФСЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]