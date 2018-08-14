Группа по реализации положений конвенции о статусе Каспия соберется осенью в Азербайджане - МИД Казахстана

Специальная рабочая группа высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел прикаспийских государств, призванная заниматься реализацией положений конвенции о правовом статусе Каспийского моря, соберется осенью в Азербайджане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Есть договоренность, что осенью этого года наша группа уже соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно, речь идет о встрече в Азербайджане", - сказал К.Абдрахманов журналистам во вторник в Астане.

Он напомнил, что рабочая группа также должна разработать соглашение по методике установления прямых исходных линий.

Согласно конвенции, каждая сторона установит территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, они будут отмеряться от исходных линий, определенных в соответствии с этим документом