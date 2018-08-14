Для определения точной даты межкорейского саммита необходимы дополнительные консультации - чиновник в Сеуле

Южная и Северная Кореи продолжат консультации для согласования точной даты третьего в текущем году межкорейского саммита, заявил журналистам в Сеуле представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения.
"Дата и остальные детали будут определены посредством последующих консультаций. Что касается даты, то она будет назначена с учетом различных обстоятельств", - сказал он.
В понедельник по итогам переговоров делегаций двух стран было объявлено, что встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в сентябре в Пхеньяне.
Как ранее сообщали СМИ Южной Кореи, Сеул заинтересован в скорейшем проведении саммита в расчете на то, что встреча и обсуждение проблем лидерами двух Корей могли бы способствовать активизации переговоров между США и КНДР по вопросам денуклеаризации, которые в настоящее время начали пробуксовывать.
США неоднократно выдвигали конкретные предложения в адрес Северной Кореи по процессу денуклеаризации, однако Пхеньян отверг их все, сообщил ранее телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на дипломатические источники.
Администрация США продолжает выдвигать "конкретные предложения по началу и доведению до конца поддающейся проверке денуклеаризации". В частности, они включают в себя предложения по графику денуклеаризации, рассказали источники телеканала.
Северная Корея отвергла все эти предложения, назвав их "бандитскими", отметил один из источников.
В документе, подписанном президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном после саммита в Сингапуре 12 июня, нет конкретных временных рамок, обещаний или информации об основных этапах на пути к денуклеаризации, что позволяет обеим сторонам интерпретировать соглашения в соответствии со своими желаниями, напомнил телеканал.
США в ходе переговоров о денуклеаризации, по информации Си-Эн-Эн, попросили КНДР уничтожить часть своего ядерного оружия в ближайшей перспективе. Источники телеканала не называют сроки или количество ядерного оружия, от которого, по мнению США, должна отказаться Северная Корея.
Ким Чен Ын, отмечает Си-Эн-Эн, настаивает на том, что он сделает шаг в сторону денуклеаризации, если США займутся вопросами безопасности, что, вероятно, означает мирное предложение со стороны США и подписание мирного договора.
В четверг северокорейское представительство при ООН в Нью-Йорке заявило, что "некоторые высокопоставленные сотрудники администрации США" не следуют духу диалога, начатого Д.Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Пхеньян, говорится в заявлении КНДР, предпринял "такие практические шаги в области денуклеаризации, как прекращение ядерных испытаний и тестовых запусков межконтинентальных баллистических ракет".
"США ответили на наши ожидания поощрением международных санкций и давления (в отношении КНДР - ИФ)", - отметило представительство.
В минувший понедельник рассчитанный на иностранного потребителя северокорейский еженедельник Tongil Shimbo подтвердил, что Пхеньян ставит дальнейшее продвижение в направлении отказа от ракетно-ядерной программы в зависимость от подписание мирного договора с США.
"США, как ответственная сторона, путем подписания договора об окончании войны для установления постоянного мира на Корейском полуострове, должны принять практические меры в области претворения в жизнь сингапурского соглашения, достигнутого на саммите от 12 июня", - отметило издание.
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