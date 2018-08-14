Премьер Южной Кореи рассматривает возможность поездки на ВЭФ в сентябре

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён может посетить Владивосток, где 11-13 сентября состоится Восточный экономический форум, сообщает во вторник "Ренхап".
"Мы работаем над графиком, который бы позволил премьер-министру Ли Нак Ёну присутствовать (на форуме - ИФ) от лица президента Мун Чжэ Ина", - заявил агентству источник на условиях анонимности.
По его словам, возможность визита будет зависеть от сентябрьского расписания премьер-министра и необходимости посещать заседания национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым ВЭФ могут посетить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын и провести двусторонний саммит на полях форума во Владивостоке. Однако, по данным "Ренхап", оба лидера отклонили эту возможность.
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