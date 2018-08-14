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Дальнее зарубежье 14.08.2018 12:05

Премьер Южной Кореи рассматривает возможность поездки на ВЭФ в сентябре

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён может посетить Владивосток, где 11-13 сентября состоится Восточный экономический форум, сообщает во вторник "Ренхап".

"Мы работаем над графиком, который бы позволил премьер-министру Ли Нак Ёну присутствовать (на форуме - ИФ) от лица президента Мун Чжэ Ина", - заявил агентству источник на условиях анонимности.

По его словам, возможность визита будет зависеть от сентябрьского расписания премьер-министра и необходимости посещать заседания национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым ВЭФ могут посетить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын и провести двусторонний саммит на полях форума во Владивостоке. Однако, по данным "Ренхап", оба лидера отклонили эту возможность.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]