Граждане РФ увеличили в I полугодии 2018 года выезды в Азербайджан на 7%

Россияне увеличили в I-ом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выездов в Азербайджан на 6,8%, отмечает Ассоциация туроператоров РФ.
Ассоциация со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ указывает, что за I полугодие текущего года за пределы России было совершено 19 млн 884,97 тыс. поездок российских граждан. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Безусловным лидером по выезду российских граждан за рубеж в январе–июне 2018 года стала Турция (2 млн 361 тыс. поездок).
В целом, число зарубежных визитов в страны СНГ составило 5 млн 935,736 тыс. (рост на 6,1%).
"Среди стран СНГ и постсоветского пространства в I-ом полугодии наибольший рост выездного потока из России в годовом выражении отмечен у Грузии (27,3%), Узбекистана (17,8%) и Армении (14,3%). Прирост турпотока в Украину составил 7% год к году, близок к этому показателю Азербайджан (+6,8%). Незначительные показатели прироста (до 2%) продемонстрировали Казахстан, Киргизия, Таджикистан", - подчеркивается в данных ассоциации.
А.Азизов
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