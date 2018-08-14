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Туризм 14.08.2018 11:07

Граждане РФ увеличили в I полугодии 2018 года выезды в Азербайджан на 7%

Россияне увеличили в I-ом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выездов в Азербайджан на 6,8%, отмечает Ассоциация туроператоров РФ.

Ассоциация со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ указывает, что за I полугодие текущего года за пределы России было совершено 19 млн 884,97 тыс. поездок российских граждан. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Безусловным лидером по выезду российских граждан за рубеж в январе–июне 2018 года стала Турция (2 млн 361 тыс. поездок).

В целом, число зарубежных визитов в страны СНГ составило 5 млн 935,736 тыс. (рост на 6,1%).

"Среди стран СНГ и постсоветского пространства в I-ом полугодии наибольший рост выездного потока из России в годовом выражении отмечен у Грузии (27,3%), Узбекистана (17,8%) и Армении (14,3%). Прирост турпотока в Украину составил 7% год к году, близок к этому показателю Азербайджан (+6,8%). Незначительные показатели прироста (до 2%) продемонстрировали Казахстан, Киргизия, Таджикистан", - подчеркивается в данных ассоциации.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯНЕ, ТУРИЗМ, ВЫЕЗДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]