Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Дальнее зарубежье 14.08.2018 12:17

Силы безопасности Афганистана выбили талибов из города Газни спустя пять дней боев

Власти Афганистана заявили во вторник, что силам безопасности после пяти дней ожесточенных боев удалось выбить боевиков группировки "Талибан" из города Газни - столицы одноименной афганской провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, в настоящий момент операция по зачистке от талибов ведется в пригородах Газни. Согласно информации заместителя представителя МВД страны Насарта Рахими, силы безопасности "обыскивают каждый дюйм Газни".

В то же время представитель талибов Забиулла Муджахид опровергает информацию о том, что бойцов движения выбили из Газни и заявляет, что в городе происходят единичные перестрелки.

АП отмечает, что сотни человек были вынуждены покинуть город после того, как 10 августа боевики "Талибан" организовали масштабное нападение на город. Террористы уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.

В результате столкновений погибли, по меньшей мере, 100 сотрудников сил безопасности и 20 гражданских. Число убитых боевиков неизвестно. Операция вооруженных сил Афганистана против талибов в Газни проходила под прикрытием авиации США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГОРОД


Похожие новости


Талибы разгромили армейскую базу на северо-западе Афганистана - TV Четверо лидеров талибов ликвидированы на севере Афганистана Афганский лидер призвал талибов начать переговоры Талибы штурмуют афганский город у границы с Таджикистаном, более 30 человек погибли в боях Афганские ВВС ликвидировали командира элитного подразделения "Талибана" и 17 его подчиненных Талибы убили 30 афганских военных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]