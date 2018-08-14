Силы безопасности Афганистана выбили талибов из города Газни спустя пять дней боев

Власти Афганистана заявили во вторник, что силам безопасности после пяти дней ожесточенных боев удалось выбить боевиков группировки "Талибан" из города Газни - столицы одноименной афганской провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, в настоящий момент операция по зачистке от талибов ведется в пригородах Газни. Согласно информации заместителя представителя МВД страны Насарта Рахими, силы безопасности "обыскивают каждый дюйм Газни".

В то же время представитель талибов Забиулла Муджахид опровергает информацию о том, что бойцов движения выбили из Газни и заявляет, что в городе происходят единичные перестрелки.

АП отмечает, что сотни человек были вынуждены покинуть город после того, как 10 августа боевики "Талибан" организовали масштабное нападение на город. Террористы уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.

В результате столкновений погибли, по меньшей мере, 100 сотрудников сил безопасности и 20 гражданских. Число убитых боевиков неизвестно. Операция вооруженных сил Афганистана против талибов в Газни проходила под прикрытием авиации США.