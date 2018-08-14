Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I полугодии сократились на 4%, пассажиров – увеличились на 6%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в I-ом полугодии 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,7% - до 299 млн 143 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 92 млн 523,9 тыс. манатов, что на 11,6% ниже показателя за январь-июнь 2017 года», – отметили в Госкомстате.

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за I-ое полугодие 2018 года составили 65 млн 646,7 тыс. манатов (рост на 5,9%).

Ранее сообщалось, что за I-ое полугодие 2018 года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 25 млн 675,5 тыс. тонн грузов, в том числе 4 млн 947,2 тыс. тонн или 19,2% - транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-июне 2018 года составил 170 млн 310 тыс. человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова