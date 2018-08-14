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Транспорт и связь 14.08.2018 11:31

Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I полугодии сократились на 4%, пассажиров – увеличились на 6%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в I-ом полугодии 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,7% - до 299 млн 143 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 92 млн 523,9 тыс. манатов, что на 11,6% ниже показателя за январь-июнь 2017 года», – отметили в Госкомстате.

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за I-ое полугодие 2018 года составили 65 млн 646,7 тыс. манатов (рост на 5,9%).

Ранее сообщалось, что за I-ое полугодие 2018 года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 25 млн 675,5 тыс. тонн грузов, в том числе 4 млн 947,2 тыс. тонн или 19,2% - транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-июне 2018 года составил 170 млн 310 тыс. человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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Тэги: TRACECA, ПЕРЕВОЗКИ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]