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Внешняя политика 14.08.2018 11:51

Меркель посетит Баку в конце августа – МИД Азербайджана

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит 25 августа визит в Азербайджан, сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Визит А.Меркель в Азербайджан планируется на 25 августа. Этот визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее СМИ сообщили о запланированном визите А.Меркель в страны Южного Кавказа. По их информации канцлер посетит 23 августа Грузию, 24 августа – Армению.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]