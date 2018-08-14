Меркель посетит Баку в конце августа – МИД Азербайджана

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит 25 августа визит в Азербайджан, сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Визит А.Меркель в Азербайджан планируется на 25 августа. Этот визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее СМИ сообщили о запланированном визите А.Меркель в страны Южного Кавказа. По их информации канцлер посетит 23 августа Грузию, 24 августа – Армению.
Ф.Исазаде
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