Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил на сумму $153 млн 793,16 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-июле 2018 года в Азербайджан импортировано 8 тыс. 333,4 тонн фармацевтической продукции на $153 млн 793,16 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе-июле 2017 года в страну было импортировано 6 тыс. 119,24 тонн фармацевтической продукции на $99 млн 368,91.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 7 месяцев текущего года увеличился в количественном выражении на 36,2%, в стоимостном – на 54,7%.

В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.

Н.Аббасова