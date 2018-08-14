Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле 2018 года составил на сумму $153 млн 793,16 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-июле 2018 года в Азербайджан импортировано 8 тыс. 333,4 тонн фармацевтической продукции на $153 млн 793,16 тыс.», - отметили в ГТК.
В январе-июле 2017 года в страну было импортировано 6 тыс. 119,24 тонн фармацевтической продукции на $99 млн 368,91.
Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 7 месяцев текущего года увеличился в количественном выражении на 36,2%, в стоимостном – на 54,7%.
В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.
Н.Аббасова
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