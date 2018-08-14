Лавров заявил о нелегитимности ужесточения санкций США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика ужесточения санкций США не является легитимным.

"Возвращаясь к вопросу, как мы смотрим на политику ужесточения санкций, смотрим как на политику нелегитимную, продиктованную в решающей степени стремлением доминировать везде и во всем, диктовать политику, заказывать музыку в мировых делах без согласования с кем бы то ни было", - сказал С.Лавров журналистам во вторник.

Он отметил, что это делается для достижения конкурентных преимуществ на мировых рынках и односторонней выгоды для своего бизнеса.