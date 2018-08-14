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Регион 14.08.2018 15:32

Лавров заявил о нелегитимности ужесточения санкций США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика ужесточения санкций США не является легитимным.

"Возвращаясь к вопросу, как мы смотрим на политику ужесточения санкций, смотрим как на политику нелегитимную, продиктованную в решающей степени стремлением доминировать везде и во всем, диктовать политику, заказывать музыку в мировых делах без согласования с кем бы то ни было", - сказал С.Лавров журналистам во вторник.

Он отметил, что это делается для достижения конкурентных преимуществ на мировых рынках и односторонней выгоды для своего бизнеса.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]