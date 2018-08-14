Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бен Салманом, сообщает во вторник "Аль-Арабия".

"В разговоре стороны обсудили ряд региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.

Госдеп со своей стороны сообщил, что М.Помпео поблагодарил кронпринца "за поддержку Саудовской Аравии в вопросе скорейшей стабилизации на северо-востоке Сирии".

Также стороны обсудили свою поддержку перемирия в Афганистане и работу специального посланника ООН по разрешению конфликта в Йемене.