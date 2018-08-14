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Дальнее зарубежье 14.08.2018 16:01

Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бен Салманом, сообщает во вторник "Аль-Арабия".

"В разговоре стороны обсудили ряд региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.

Госдеп со своей стороны сообщил, что М.Помпео поблагодарил кронпринца "за поддержку Саудовской Аравии в вопросе скорейшей стабилизации на северо-востоке Сирии".

Также стороны обсудили свою поддержку перемирия в Афганистане и работу специального посланника ООН по разрешению конфликта в Йемене.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ПРИНЦ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]