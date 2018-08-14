Обстановка в сирийском регионе Идлиб сложнее, чем в других зонах деэскалации, в том числе из-за действий террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Там, в Идлибе, сложнее, чем в других зонах, обстановка, и она была с самого начала наиболее сложной, в том числе, из-за доминирования "Джабхат ан-Нусры", - сказал С.Лавров на брифинге в Анкаре во вторник по итогам переговоров с турецким коллегой.
Он отметил при этом, что в зоне Идлиба - несколько десятков тысяч боевиков "Джабхат ан-Нусры", в том числе и по оценкам ООН.
По словам российского министра, "по мере развертывания в идлибской зоне наблюдательных постов Турции, там ситуация успокаивается".
"Но в последнее время мы ощущаем агрессивные действия, прежде всего, со стороны "Джабхат ан-Нусры" - обстрелы позиций сирийских войск, направление множества дронов ежедневно с целью обстрела российской авиабазы в Хмеймим, многие другие провокационные действия", - отметил С.Лавров.
Он считает в этой связи, что "сирийская армия имеет полное право подавлять подобные проявления, здесь не может быть и речи о том, что позволит ли Россия сирийской армии это".
"Сирийская армия находится на своей земле, она воюет за свою независимость, против террористов, в полном соответствии с резолюцией 2254, а мы в полном соответствии с международным правом оказываем поддержку сирийской армии в этих ее действиях", - подчеркнул глава МИД РФ.
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