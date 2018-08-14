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Дальнее зарубежье 14.08.2018 16:10

Лавров возлагает вину за сложную ситуацию в идлибской зоне деэскалации на террористов "Джабхат ан-Нусры"

Обстановка в сирийском регионе Идлиб сложнее, чем в других зонах деэскалации, в том числе из-за действий террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Там, в Идлибе, сложнее, чем в других зонах, обстановка, и она была с самого начала наиболее сложной, в том числе, из-за доминирования "Джабхат ан-Нусры", - сказал С.Лавров на брифинге в Анкаре во вторник по итогам переговоров с турецким коллегой.

Он отметил при этом, что в зоне Идлиба - несколько десятков тысяч боевиков "Джабхат ан-Нусры", в том числе и по оценкам ООН.

По словам российского министра, "по мере развертывания в идлибской зоне наблюдательных постов Турции, там ситуация успокаивается".

"Но в последнее время мы ощущаем агрессивные действия, прежде всего, со стороны "Джабхат ан-Нусры" - обстрелы позиций сирийских войск, направление множества дронов ежедневно с целью обстрела российской авиабазы в Хмеймим, многие другие провокационные действия", - отметил С.Лавров.

Он считает в этой связи, что "сирийская армия имеет полное право подавлять подобные проявления, здесь не может быть и речи о том, что позволит ли Россия сирийской армии это".

"Сирийская армия находится на своей земле, она воюет за свою независимость, против террористов, в полном соответствии с резолюцией 2254, а мы в полном соответствии с международным правом оказываем поддержку сирийской армии в этих ее действиях", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]