В приговоре Улюкаева нет нарушений, которые могли бы повлечь его отмену - Мосгорсуд

Кассационная инстанция Мосгорсуда отказала в передаче на рассмотрение президиума суда жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
"Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
В Мосгорсуде добавили, что "каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, повлиявших на исход дела, и которые являлись бы основаниями для отмены либо изменения в кассационном порядке приговора и апелляционного определения, судебными инстанциями не допущено".
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.
Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.
Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.
Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-министру, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.
А.Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.
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