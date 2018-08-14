Международные военные учения запланированы на ноябрь в Латвии

В Латвии 7-16 ноября планируется провести крупномасштабные международные военные учения "Anakonda 18".

"Anakonda 18" - тактические полевые учения дивизионного уровня, в них планируют принять участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО и самой Латвии.

Задача учений: отработка взаимодействия между элементами командования НАТО и региональными силами в выполнении тактических операций.

Планируется, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих.

Кроме того, с 20 августа по 2 сентября в рамках учений "Namejs 18" в Латвии планируется организовать общие военные учения подразделений национальных вооруженных сил и иностранных вооруженных сил "Simple Strike 18". Это полевые учения огневой поддержки подразделений. В них также планируют принять участие подразделения вооруженных сил Эстонии, Литвы, США, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

Помимо этого, национальные силы Латвии 1-18 сентября будут участвовать в военных учениях "Agile Spirit 18" на территории Грузии.