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Дальнее зарубежье 14.08.2018 17:01

Международные военные учения запланированы на ноябрь в Латвии

В Латвии 7-16 ноября планируется провести крупномасштабные международные военные учения "Anakonda 18".

"Anakonda 18" - тактические полевые учения дивизионного уровня, в них планируют принять участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО и самой Латвии.

Задача учений: отработка взаимодействия между элементами командования НАТО и региональными силами в выполнении тактических операций.

Планируется, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военнослужащих.

Кроме того, с 20 августа по 2 сентября в рамках учений "Namejs 18" в Латвии планируется организовать общие военные учения подразделений национальных вооруженных сил и иностранных вооруженных сил "Simple Strike 18". Это полевые учения огневой поддержки подразделений. В них также планируют принять участие подразделения вооруженных сил Эстонии, Литвы, США, стран-участниц дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

Помимо этого, национальные силы Латвии 1-18 сентября будут участвовать в военных учениях "Agile Spirit 18" на территории Грузии.

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Тэги: ЛАТВИЯ, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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