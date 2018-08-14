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Дальнее зарубежье 14.08.2018 17:45

Еврокомиссия предупредила Варшаву о необходимости принять меры по закону о Верховном суде, противоречащему законодательству ЕС

Европейская комиссия приняла во вторник решение направить Польше мотивированное мнение относительно польского закона о Верховном суде, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Кристиан Спар.

"Сегодня комиссия приняла очередные меры по процедуре о нарушении (законодательства ЕС - ИФ) в том, что касается польского закона о Верховном суде. Польским властям было направлено мотивированное мнение", - сказал пресс-секретарь.

В материалах Еврокомиссии напоминается, что новый польский закон о Верховном суде снижает возраст ухода на пенсию судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что вынудит отправиться на пенсию 27 из 72 судей, заседающих в Верховном суде. Эта мера будет также применена к председателю Верховного суда, чей шестилетний мандат, определенный польской конституцией, завершится преждевременно.

По этому закону ныне действующие судьи, которых затронет снижение возраста ухода на пенсию, имеют возможность просить президента страны о продлении их мандата. Продление допускается на трехлетний срок при однократном повторении. Но не установлены никакие критерии для принятия подобных решений президента и не предусмотрен никакой судебный надзор в случае отказа в просьбе, отмечают в Еврокомиссии.

В Брюсселе считают, что вводимый при этом механизм консультаций Национального судебного совета не предоставляет эффективной защиты, как это утверждают польские власти. Выводы этого совета не являются обязывающими и опираются на расплывчатые критерии.

Кроме того, подчеркивается в документах ЕК, в результате реформы 8 декабря 2017 года Национальный судебный совет теперь состоит из членов, назначаемых польским парламентом, что противоречит европейским нормам независимости судебной власти.

Европейская комиссия провела углубленный анализ ответа польских властей на официальное уведомление ЕК от 2 июля 2018 года относительно закона о Верховном суде.

"Ответ польского правительства не рассеивает обеспокоенностей юридического характера со стороны комиссии. Европейская комиссия продолжает придерживаться мнения, что польский закон о Верховном суде не соответствует законодательству союза, так как он ущемляет принцип независимости судебной власти, включая несменяемость судей, и что тем самым Польша нарушает обязательства, возложенные на нее в соответствии с совокупными положениями статьи 19, параграф 1 договора о Европейском союзе и статьи 47 Хартии Европейского союза об основных правах", - говорится в коммюнике ЕК.

Поэтому, объясняют в Брюсселе, Еврокомиссия перешла к следующей фазе процедуры о нарушении.

"Польские власти теперь располагают месяцем, чтобы принять необходимые меры для приведения ситуации в соответствие с этим мотивированным мнением. В противном случае комиссия может принять решение обратиться в Суд Европейского союза", - предупреждают в Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, СУД, ЗАКОН


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