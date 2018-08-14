Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Социум 14.08.2018 15:38

В Азербайджане создается Государственный фонд охраны труда

В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН).

«Госфонд будет осуществлять свою деятельность при МТСЗН. Министерство подготовило проект устава Фонда и направило его на рассмотрение в соответствующие структуры»,- сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что Государственный фонд охраны труда будет оказывать материально-техническую поддержку при проведении мероприятий в сфере охраны труда.

«Фонд также будет осуществлять подготовку специалистов в сфере охраны труда, организовывать мероприятия просветительского характера, пропагандировать обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней»,- сказали в министерстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОНД, НАСЕЛЕНИЕ, ЗАЩИТА


Похожие новости


В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня накоплено около $53,8 млн Государственный семенной фонд Азербайджана приобретает фабрики и склады В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $49 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2017 года имеется около $41 млн Президент Азербайджана назначил главу в ипотечный фонд В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $49 млн.

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]