В Азербайджане создается Государственный фонд охраны труда

В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН).
«Госфонд будет осуществлять свою деятельность при МТСЗН. Министерство подготовило проект устава Фонда и направило его на рассмотрение в соответствующие структуры»,- сказали в министерстве.
В министерстве отметили, что Государственный фонд охраны труда будет оказывать материально-техническую поддержку при проведении мероприятий в сфере охраны труда.
«Фонд также будет осуществлять подготовку специалистов в сфере охраны труда, организовывать мероприятия просветительского характера, пропагандировать обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней»,- сказали в министерстве.
Б.Рустамбеков
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