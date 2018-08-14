В Азербайджане создается Государственный фонд охраны труда

В Азербайджане будет создан Государственный фонд охраны труда, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН).

«Госфонд будет осуществлять свою деятельность при МТСЗН. Министерство подготовило проект устава Фонда и направило его на рассмотрение в соответствующие структуры»,- сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что Государственный фонд охраны труда будет оказывать материально-техническую поддержку при проведении мероприятий в сфере охраны труда.

«Фонд также будет осуществлять подготовку специалистов в сфере охраны труда, организовывать мероприятия просветительского характера, пропагандировать обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней»,- сказали в министерстве.

Б.Рустамбеков