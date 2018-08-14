Премьер Армении после срыва брифинга экс-президента Кочаряна пообещал наказание всем преступникам и казнокрадам

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о необходимости привлечения к ответственности всех, кто нарушал законы в его стране.
"Нет в Армении силы, которая бы смогла остановить победу народа. В Армении нет альтернативы установлению законности. Все те, кто нарушил государственные законы, должны ответить за это", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире в "Фейсбуке" после сорванной активистами пресс-конференции экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Н.Пашинян подчеркнул, что его правительство действует в рамках тех полномочий, которые им дал народ.
"Все ответят за правонарушения согласно законам. Мы действуем в рамках тех полномочий, которые нам дал народ. Мы не планируем заменять правонарушения других нашими правонарушениями, грабеж государства заменять нашим грабежом. Все преступники будут наказаны. Каждый драм, который был украден у народа, должен быть возвращен народу",- сказал премьер.
Между тем в офисе Р.Кочаряна назвали срыв пресс-конференции попыткой властей препятствовать возможности свободного выражения политических оппонентов и общения с общественностью через средства массовой информации.
В распространенном во вторник сообщении пресс-служба Р.Кочаряна отмечает, что экс-президент собирался сделать "важные политические заявления и дать ответы на многие вопросы", однако "группа людей, хорошо известная общественности как проправительственные активисты и близкие друзья, соратники Никола Пашиняна, помешали проведению пресс-конференции и сыграли перед камерами дешёвое представление, представляя себя как "озлобленный народ".
Это, как заявили в пресс-службе Р.Кочаряна, "не что иное, как подавление инакомыслия", и "сегодняшний инцидент подтверждает опасения, что новые власти Армении не потерпят инакомыслия и способны начать политические преследования против оппонентов".
Ранее во вторник активисты, выступающие против освобождения экс-президента страны Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, во вторник сорвали его пресс-конференцию. "Этим мы хотели показать отношение общественности к освобождению Кочаряна", - заявили участники акции протеста в зале пресс-конференции журналистам.
Протестующие приняли решение продолжить манифестацию у здания Апелляционного суда.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян был арестован на два месяца.
13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.
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