Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Регион 14.08.2018 18:04

Премьер Армении после срыва брифинга экс-президента Кочаряна пообещал наказание всем преступникам и казнокрадам

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о необходимости привлечения к ответственности всех, кто нарушал законы в его стране.

"Нет в Армении силы, которая бы смогла остановить победу народа. В Армении нет альтернативы установлению законности. Все те, кто нарушил государственные законы, должны ответить за это", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире в "Фейсбуке" после сорванной активистами пресс-конференции экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Н.Пашинян подчеркнул, что его правительство действует в рамках тех полномочий, которые им дал народ.

"Все ответят за правонарушения согласно законам. Мы действуем в рамках тех полномочий, которые нам дал народ. Мы не планируем заменять правонарушения других нашими правонарушениями, грабеж государства заменять нашим грабежом. Все преступники будут наказаны. Каждый драм, который был украден у народа, должен быть возвращен народу",- сказал премьер.

Между тем в офисе Р.Кочаряна назвали срыв пресс-конференции попыткой властей препятствовать возможности свободного выражения политических оппонентов и общения с общественностью через средства массовой информации.

В распространенном во вторник сообщении пресс-служба Р.Кочаряна отмечает, что экс-президент собирался сделать "важные политические заявления и дать ответы на многие вопросы", однако "группа людей, хорошо известная общественности как проправительственные активисты и близкие друзья, соратники Никола Пашиняна, помешали проведению пресс-конференции и сыграли перед камерами дешёвое представление, представляя себя как "озлобленный народ".

Это, как заявили в пресс-службе Р.Кочаряна, "не что иное, как подавление инакомыслия", и "сегодняшний инцидент подтверждает опасения, что новые власти Армении не потерпят инакомыслия и способны начать политические преследования против оппонентов".

Ранее во вторник активисты, выступающие против освобождения экс-президента страны Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, во вторник сорвали его пресс-конференцию. "Этим мы хотели показать отношение общественности к освобождению Кочаряна", - заявили участники акции протеста в зале пресс-конференции журналистам.

Протестующие приняли решение продолжить манифестацию у здания Апелляционного суда.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян был арестован на два месяца.

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, КОЧАРЯН, ЗАЯВЛЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Армении Пашинян совершит первый официальный визит в Грузию Германия пообещала Армении помощь в реформах Фейковая новость про заявление Пашиняна о Дне Победы в будущем может оказаться жестокой реальностью - политолог Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна в должности премьера Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера республики Пашинян обещает, что вендетт в Армении не будет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]