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Дальнее зарубежье 14.08.2018 15:56

Обрушение моста в Италии привело к гибели 11 человек, 12 получили травмы - власти

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщает телеканал "РАИ-ньюс" со ссылкой на источники в итальянском МВД.

В то же время, ряд некоторые СМИ сообщают, что, согласно неофициальным данным, погибли минимум 20 человек.

Кроме того, по данным "РАИ-ньюс", 12 человек получили травмы, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом в сообщениях отмечается, что в момент катастрофы на обрушившейся части моста находилось около 20 транспортных средств.

Ранее СМИ передавали данные о десятках погибших.

Участок моста в Генуе протяженностью в примерно 200 метров обрушился ранее во вторник.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]