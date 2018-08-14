Трамп, комментируя события в Лондоне, назвал террористов бешеными животными

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедший в Лондоне во вторник инцидент, призвал жестко разбираться с террористами, назвав их бешеными животными.

"Еще один теракт в Лондоне... Эти животные - бешеные, и с ними надо разбираться со всей жесткостью и силой!" - написал он в Twitter.

Во вторник утром в Лондоне автомобиль въехал в заграждение близ здания парламента Лондона. Два человека получили незначительные травмы. Полиция в данный момент активно работает над тем, чтобы установить личность и мотивацию водителя автомобиля.

Станция метро "Вестминстер" в Лондоне остается закрытой для пассажиров.