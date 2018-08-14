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Дальнее зарубежье 14.08.2018 15:58

Трамп, комментируя события в Лондоне, назвал террористов бешеными животными

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедший в Лондоне во вторник инцидент, призвал жестко разбираться с террористами, назвав их бешеными животными.

"Еще один теракт в Лондоне... Эти животные - бешеные, и с ними надо разбираться со всей жесткостью и силой!" - написал он в Twitter.

Во вторник утром в Лондоне автомобиль въехал в заграждение близ здания парламента Лондона. Два человека получили незначительные травмы. Полиция в данный момент активно работает над тем, чтобы установить личность и мотивацию водителя автомобиля.

Станция метро "Вестминстер" в Лондоне остается закрытой для пассажиров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]