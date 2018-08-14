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Это интересно 14.08.2018 16:06

Вена сместила Мельбурн в списке лучших для жизни городов - Economist

Австрийская столица Вена была признана самым привлекательным городом мира для жизни по версии Economist Intelligence Unit (EUI), аналитического подразделения британского журнала The Economist.

До этого первое место в течение семи лет подряд занимал австралийский Мельбурн. Теперь он переместился на второе место.

Вена стала первым европейским городом, возглавившим этот список. Другим европейским городом, вошедшим в первую десятку, стал Копенгаген - он занял 9-е место.

Кроме того, в верхней десятке рейтинга присутствуют еще два города Австралии (Сидней и Аделаида, 5-е и 10-е места соответственно), два японских города (Осака и Токио, 3-е и 8-е места соответственно), а также три канадских (Калгари, Ванкувер и Торонто, 4-е, 6-е и 7-е места).

Всего в рейтинге присутствуют 140 городов. Москва заняла в списке 68-е место, Санкт-Петербург - 70-е.

Привлекательность того или иного рода оценивают по таким параметрам, как социальная и политическая стабильность, уровень преступности, доступность здравоохранения и образования, а также культурная инфраструктура и экология. К лучшим городам Economist отнес те, которые расположены в богатых странах и не слишком густо заселены.

Париж стал самым привлекательным для жизни городом среди самых известных мировых столиц, заняв 19-е место. Лондон расположился на 48-й строчке, Нью-Йорк - на 57-й.

Худшим для жизни городом признан Дамаск. В конце списка также находятся Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) и ряд других азиатских и африканских городов.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, ECONOMIST


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]