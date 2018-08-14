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СНГ 14.08.2018 18:20

Президенты РФ и Туркменистана обсудят в Сочи вопросы двустороннего сотрудничества, региональные проблемы

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоится 15 августа в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]