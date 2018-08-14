Президенты РФ и Туркменистана обсудят в Сочи вопросы двустороннего сотрудничества, региональные проблемы

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоится 15 августа в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении.