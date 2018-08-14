Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 22 человек

До 22 человек выросло число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе, сообщает во вторник итальянское телевидение со ссылкой на власти страны.
В сообщениях отмечается, что речь идет о предварительных данных по жертвам.
Еще 8 человек получили тяжелые травмы.
В свою очередь глава МВД Италии Маттео Сальвини во вторник созвал кризисную комиссию в связи с катастрофой в Генуе. Министр также поблагодарил "200 пожарных и других героев", которые работают в настоящее время на месте происшествия.
Между тем, по данным итальянского телевидения, к вечеру на место обрушения прибудет премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает "РАИ-ньюс".
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
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