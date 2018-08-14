Nar наградил абитуриентов, показавших самые высокие результаты на вступительных экзаменах

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar, как и в прошлом году, подарил специальные подарки абитуриентам, показавшим самый высокий результат на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, набрав 700 баллов. На церемонии награждения, проведенной 14 августа 2018 года, совместно с сайтом modern.az, с участием представителей общественности и прессы, 29 молодым людям из различных регионов Азербайджана, ставшим самыми успешными абитуриентами года, были вручены последние модели смартфонов, а также баланс для интернета и звонков от Nar.

Гости церемонии получили возможность познакомиться с абитуриентами и лично поздравить их с таким достижением. Глава отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов, в свою очередь, поздравил молодых людей и пожелал им успехов в их будущей карьере:

«Мы очень рады тому, что наша молодежь показывает высокие результаты из года в год. Они смогли добиться успеха, проявив такие похвальные качества, как упорство и трудолюбие, и поздравление наших молодых людей с этим успехом уже стало доброй традицией Nar. Я уверен, что этот успех положит начало еще большим достижениям», - отметил Азиз Ахундов.

Нужно отметить, что образование является одним из самых важных направлений стратегии КСО оператора Nar. Преследуя одну из важнейших для себя целей, оператор делает все возможное, чтобы пробудить интерес к знаниям у представителей молодежи, и вдохновить их на получение достойного образования. С помощью подобных инициатив, Nar, придающий особое значение развитию образования и просвещения, старается дать дополнительный стимул студентам, чтобы они стали еще более успешными в учебе.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой «Nar Mobile», в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка «Nar», стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93,% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более чем 2-м миллионам абонентов.