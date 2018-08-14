Путин направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
По последним данным, число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 22 человек. Еще 8 человек получили тяжелые травмы.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, сообщил ранее телеканал "РАИ-ньюс".
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
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