Путин направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

По последним данным, число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 22 человек. Еще 8 человек получили тяжелые травмы.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, сообщил ранее телеканал "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.