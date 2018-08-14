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Дальнее зарубежье 14.08.2018 18:45

Путин направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

По последним данным, число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 22 человек. Еще 8 человек получили тяжелые травмы.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, сообщил ранее телеканал "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]