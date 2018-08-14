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Происшествия 14.08.2018 18:51

Алиев направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил итальянскому коллеге Италии Серджо Маттарелле глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи.

"Мы глубоко опечалены новостью о погибших и пропавших без вести в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуя. В связи с этой трагедией, выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Италии", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
По последним данным, число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе достигло 22 человек. Еще 8 человек получили тяжелые травмы.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, сообщил ранее телеканал "РАИ-ньюс".
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ИТАЛИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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