ПАО "Газпром"зарегистрировало на себя товарный знак "турецкий поток", сообщается в квартальном отчете концерна.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N658511, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 1 июня 2018 года (приоритет от 16 июня 2017 года).
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