ПАО "Газпром"зарегистрировало на себя товарный знак "турецкий поток", сообщается в квартальном отчете концерна.

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N658511, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 1 июня 2018 года (приоритет от 16 июня 2017 года).