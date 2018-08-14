Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Дальнее зарубежье 14.08.2018 19:17

Мигранты с судна Aquarius направятся с Мальты в пять европейских стран

Власти Франции, Германии, Люксембурга, Португалии и Испании согласились принять на своих территориях 141 нелегального мигранта с судна Aquarius, которое уже долгое время находится в международных водах у берегов Мальты, заявил во вторник премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Мальта позволит судну Aquarius войти в ее порт, несмотря на то, что с юридической точки зрения не обязана это делать. На борту судна находится 141 человек, все они будут распределены между Францией, Германией, Люксембургом, Португалией и Испанией", - приводятся слова Д.Муската на официальной странице правительства Мальты в "Твиттере".

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в своем микроблоге в "Твиттере" поблагодарил мальтийское руководство за этот "гуманитарный шаг" и заявил, что Париж "полностью солидарен" с Валлеттой.

Кроме того, ранее во вторник официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявила, что эта общеевропейская структура намерена оказывать помощь государствам-членам ЕС в урегулировании ситуации с судном Aquarius.

Судно Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterranee и "Врачи без границ", долгое время находилось в международных водах у берегов Италии и Мальты. Ранее эти страны отказывались принимать у тебя судно с нелегалами на борту.

В частности, в правительстве Италии заявляли, что судно шло под флагом заморской территории Великобритании - Гибралтара, поэтому ответственность за мигрантов на его борту лежит на британской стороне.

В июне с Aquarius произошла похожая ситуация. Тогда Италия и Мальта также отказались принимать у себя судно, на борту которого на тот момент находилось более 600 мигрантов. После часть мигрантов приняла Испания. Этот случай привел к обострению вопроса приема нелегальных мигрантов в странах Европы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛЬТА, AQUARIUS, МИГРАНТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]