Мигранты с судна Aquarius направятся с Мальты в пять европейских стран

Власти Франции, Германии, Люксембурга, Португалии и Испании согласились принять на своих территориях 141 нелегального мигранта с судна Aquarius, которое уже долгое время находится в международных водах у берегов Мальты, заявил во вторник премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
"Мальта позволит судну Aquarius войти в ее порт, несмотря на то, что с юридической точки зрения не обязана это делать. На борту судна находится 141 человек, все они будут распределены между Францией, Германией, Люксембургом, Португалией и Испанией", - приводятся слова Д.Муската на официальной странице правительства Мальты в "Твиттере".
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в своем микроблоге в "Твиттере" поблагодарил мальтийское руководство за этот "гуманитарный шаг" и заявил, что Париж "полностью солидарен" с Валлеттой.
Кроме того, ранее во вторник официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявила, что эта общеевропейская структура намерена оказывать помощь государствам-членам ЕС в урегулировании ситуации с судном Aquarius.
Судно Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterranee и "Врачи без границ", долгое время находилось в международных водах у берегов Италии и Мальты. Ранее эти страны отказывались принимать у тебя судно с нелегалами на борту.
В частности, в правительстве Италии заявляли, что судно шло под флагом заморской территории Великобритании - Гибралтара, поэтому ответственность за мигрантов на его борту лежит на британской стороне.
В июне с Aquarius произошла похожая ситуация. Тогда Италия и Мальта также отказались принимать у себя судно, на борту которого на тот момент находилось более 600 мигрантов. После часть мигрантов приняла Испания. Этот случай привел к обострению вопроса приема нелегальных мигрантов в странах Европы.
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