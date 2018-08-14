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Дальнее зарубежье 14.08.2018 19:19

Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 30 человек

До 30 человек выросло число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе, сообщил во вторник глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"Я благодарю профессиональных спасателей и волонтеров, которые подключились с первой минуты и которые продолжают спасать жизни. К сожалению, подтверждены 30 жертв, кроме того, многие получили тяжелые травмы", - сказал М.Сальвини журналистам.

Ранее сообщалось, что М.Сальвини созвал кризисную комиссию в связи с катастрофой в Генуе.

По данным итальянского телевидения, к вечеру на место обрушения прибудет премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]