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Внешняя политика 14.08.2018 19:48

Прикаспийские страны осенью в Баку займутся методикой установления прямых исходных линий

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов подтвердил проведение осенью в Баку первого заседания специальной рабочей группы высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел прикаспийских государств, призванной заниматься реализацией положений конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Достигнута договоренность о проведении первого заседания рабочей группы осенью текущего года в Баку. В настоящее время основная задача, поставленная перед данной группой, заключается в подготовке соглашения о методике установления прямых исходных линий», - отметил Х.Халафов в интервью азербайджанскому госагентству «Азертадж».

Как сообщалось, согласно конвенции, каждая сторона установит территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, они будут отмеряться от исходных линий, определенных в соответствии с этим документом.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]