Прикаспийские страны осенью в Баку займутся методикой установления прямых исходных линий

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов подтвердил проведение осенью в Баку первого заседания специальной рабочей группы высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел прикаспийских государств, призванной заниматься реализацией положений конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
«Достигнута договоренность о проведении первого заседания рабочей группы осенью текущего года в Баку. В настоящее время основная задача, поставленная перед данной группой, заключается в подготовке соглашения о методике установления прямых исходных линий», - отметил Х.Халафов в интервью азербайджанскому госагентству «Азертадж».
Как сообщалось, согласно конвенции, каждая сторона установит территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, они будут отмеряться от исходных линий, определенных в соответствии с этим документом.
Н.Аббасова
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