Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря историческим событием, а результативность прошедшего в Актау саммита "каспийской пятерки" абсолютно рекордной.

"Президенты пяти стран в ходе своих заявлений для прессы дали самые высокие оценки. Звучали слова "историческое" и "эпохальное" событие. Это не преувеличение. Работа шла практически 22 года, это было непросто", - сказал С.Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Он подчеркнул, что решающее значение имеет то, что Конвенция определила правовой статус Каспия.

"Она заложила основы для окончательного согласования пока еще не решенных вопросов, включая делимитацию воды и методы, которые будут использоваться для определения точки отсчета 15-мильных суверенных вод. Это самое главное. Оттуда уже будет проще определить 10-мильную рыболовную зону для каждого государства", - отметил министр.

По его мнению, теперь у прибрежных стран "есть абсолютно универсальный базис для рассмотрения любых вопросов сотрудничества" на Каспии.

С.Лавров подчеркнул, что подписание Конвенции - историческое событие, но не менее важными являются подписанные на саммите межправительственные соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству и транспорту, по предотвращению инцидентов на Каспии.

"Результативность этого мероприятия абсолютно рекордная для всех межкаспийских переговоров. Искренне поздравляю, прежде всего, хозяйку саммита - Республику Казахстан и все каспийские народы. Особая признательность переговорщикам, которые сугубо профессионально, на высочайшем уровне обеспечили такой результат", - заключил С.Лавров.