Конвенция о статусе Каспия позволит Азербайджану прокладывать трубопроводы по дну моря –МИД

Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря полностью отвечает экономическим интересам Азербайджана, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Этот документ полностью отвечает интересам нашей страны и обеспечивает продолжительность и безопасность проектов по добыче углеводородных ресурсов, реализуемых в море, и других видов хозяйственно-экономической деятельности. Конвенция не ограничивает ведение таких типов деятельности, напротив создает благодатную почву для их расширения», - отметил Х.Халафов в интервью госагентству «Азертадж».
По его словам, Азербайджан придает большое значение укреплению международного сотрудничества в Каспийском море.
Х.Халафов также отметил, что Конвенция открывает перед Азербайджаном новые перспективы, поскольку признает право прибрежных стран на прокладку по дну моря кабелей и трубопроводов. При этом маршруты трубопроводов будут согласовываться только с прибрежной страной, по сектору которой они будут прокладываться. В то же время такие проекты должны соответствовать международным документам в сфере экологии, сторонником которых являются прибрежные государства.
«Данные аспекты Конвенции сыграют важную роль в развитии и расширении существующих проектов, участником которых является Азербайджан, и открывают новые перспективы для нашей страны», - отметил он.
Как сообщалось, 12 августа саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.
Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.
Н.Аббасова
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