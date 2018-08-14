Семь человек получили тяжелые травмы при падении джипа с туристами в овраг под Геленджиком

Прогулочный джип с туристами опрокинулся в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком, семь человек, в том числен двое детей, получили тяжелые травмы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по краю во вторник.

"По предварительной информации, ДТП с участием автомобиля "УАЗ" произошло в 16:20 мск в районе села Возрождение", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате семь человек с травмами были госпитализированы.

"Среди пострадавших - двое несовершеннолетних. Водитель также госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка", - добавил собеседник агентства.