Семь человек получили тяжелые травмы при падении джипа с туристами в овраг под Геленджиком

Прогулочный джип с туристами опрокинулся в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком, семь человек, в том числен двое детей, получили тяжелые травмы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по краю во вторник.
"По предварительной информации, ДТП с участием автомобиля "УАЗ" произошло в 16:20 мск в районе села Возрождение", - сказал сотрудник пресс-службы.
В результате семь человек с травмами были госпитализированы.
"Среди пострадавших - двое несовершеннолетних. Водитель также госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка", - добавил собеседник агентства.
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