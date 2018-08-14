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Регион 14.08.2018 20:33

Семь человек получили тяжелые травмы при падении джипа с туристами в овраг под Геленджиком

Прогулочный джип с туристами опрокинулся в овраг в Краснодарском крае под Геленджиком, семь человек, в том числен двое детей, получили тяжелые травмы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по краю во вторник.

"По предварительной информации, ДТП с участием автомобиля "УАЗ" произошло в 16:20 мск в районе села Возрождение", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате семь человек с травмами были госпитализированы.

"Среди пострадавших - двое несовершеннолетних. Водитель также госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка", - добавил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕЛЕНДЖИК, ТУРИСТЫ, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]