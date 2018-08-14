Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки LRT-3

Канадский производитель стрелкового вооружения PGW Defense Technologies намерен уже осенью начать поставки Вооруженным силам Украины снайперских винтовок LRT-3 калибра 12,7 мм, находящихся на вооружении армии Канады.

Как сообщил в интервью украинскому телеканалу иновещания UATV собственник PGW Росс Спагруд (Ross Spagrud), поставка стрелкового оружия будет обеспечена в рамках подписанного в этом году контракта с Министерством обороны Украины объемом около 1 млн канадских долларов (около $770 тыс. - ИФ).

Как отметил Р.Спагруд, согласно условиям соглашения канадская компания также обеспечит послепродажную поддержку и обслуживание снайперских систем, а также обучение украинских военных их эксплуатации.

Другие детали сотрудничества с украинским военным заказчиком канадская оборонная компания на данном этапе не озвучивает. По данным из открытых канадских источников, поставка снайперского вооружения на Украину будет обеспечена PGW на коммерческой основе в рамках специальной экспортной лицензии правительства Канады.

В декабре 2017 года правительство Канады внесло изменения в правила экспорта вооружений, разрешив продажу стрелкового оружия на Украину.

В июне в Консервативной партии Канады заявили о целесообразности передачи Украине канадского вооружения стоимостью $9,5 млн, предназначенного ранее для поддержки курдов. Как заявлял в канадских СМИ депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан (James Bezan), учитывая, что план оборонной помощи Оттавы курдам провалился, теперь это вооружение "собирает пыль на складах в Монреале и Иордании", его необходимо поставить Украине, которая "неоднократно обращалась с просьбами об этих видах вооружений".

В начале года канадская National Post сообщила о планах ведущего поставщика стрелкового вооружения для армии и силовых структур Канады - канадской Сolt Canada Сorporation начать поставки Киеву штурмовых винтовок. По данным издания, летом канадская компания планирует провести презентацию своего вооружения потенциальным украинским заказчикам. По оценкам Сolt Canada, поставки канадского стрелкового оружия на Украину, при условии, что сделка будет заключена, могут быть начаты в течение двух лет. Самые известные на рынке канадские штурмовые винтовки С7 калибра 5,56 х45 мм стандарта НАТО закупают сегодня также военные заказчики Норвегии, Дании, Нидерландов.

В апреле 2017 года военные ведомства Украины и Канады подписали в Оттаве меморандум о сотрудничестве между Украиной и Канадой в сфере обороны. Договоренности оговаривают, в том числе, намерения сторон по сотрудничеству в области исследований, разработки и производства оборонной продукции.

По данным канадской стороны, с января 2014 года Канада предоставила Украине военную помощь объемом более $700 млн, из которых $16 млн были выделены на поставку нелетального вооружения. Еще $7,25 млн на нелетальное вооружение должны быть выделены до конца марта 2019 года.