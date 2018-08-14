Цены на нефть поднимаются в ожидании сокращения запасов в США, Brent торгуется у $73,1 за баррель

Участники нефтяного рынка переключили внимание с валютного кризиса в Турции на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в ближайшее время.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 увеличилась на $0,46 (0,63%) - до $73,07 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,54 (0,8%) - до $67,74 за баррель.
Официальный отчет министерства энергетики США о запасах будет обнародован в среду, а данные Американского института нефти (API), собираемые на добровольной основе, станут известны в ночь со вторника на среду.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.
"Сегодня инвесторы больше заняты этими данными, поскольку развивающиеся рынки успокоились", - сказал партнер фонда Again Capital Джон Килдафф.
Ранее цены на нефть снижались на фоне сокращения спроса на рисковые активы, вызванного валютным кризисом в Турции. Кроме того, резкий обвал курса лиры спровоцировал аналогичную динамику большинства валют развивающихся стран и укрепление доллара США, что является негативным фактором для сырьевых рынков.
Курс турецкой лиры во вторник растет к доллару США на 5,5%, до 6,52 лиры за $1, после падения на 6,5% в понедельник и на 13,7% в пятницу.
Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки на фоне восстановления добычи на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара до 300 тыс. б/с.
Рынок также с опасением ждет введения американских санкций против Ирана, которые в том числе предусматривают ограничения на поставку нефти.
Индия, один из главных потребителей иранской нефти, может сократить закупки топлива в Иране вдвое, если США согласятся с таким предложением, говорят информированные источники.
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