Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух признан вменяемым

Психиатрическая экспертиза установила, что 19-летний пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в зверском убийстве в Грузии семьи Смит из США, является здоровым, сообщил во вторник журналистам его адвокат Александр Кобаидзе.
Ранее сообщалось, что соответствующая экспертиза была назначена по требованию прокуратуры, с чем согласилась и сторона защиты.
"Коллегия (психиатров - ИФ) оценила, насколько Кобаури является уравновешенным и дееспособным человеком, есть ли у него какие-то проблемы психики, и на этом данное исследование завершилось. Сегодня же Кобаури снова переведут в учреждение по исполнению наказания №8 (Глданская тюрьма в Тбилиси)", - сказал адвокат.
При этом он отметил, что исходя из устного общения с экспертами, фактически можно с уверенностью сказать, что его подзащитный является здоровым.
Ранее МВД Грузии сообщало о том, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада (регион Мцхета-Мтианети на севере Грузии) в результате взаимной перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения главе семьи Райану Смиту и его четырехлетнему сыну, а его супруга Лора упала при попытке бегства в ущелье и погибла.
По информации ведомства, задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине. Позже экспертиза установила, что Лора Смит была изнасилована Кобаури, а ее малолетний ребенок убит.
9 июля М.Кобаури был задержан полицией, а 11 июля решением Мцхетского городского суда ему была выбрана мера пресечения в виде предварительного заключения. При этом на суде он изменил свои первоначальные показания, заявив, что не убивал членов семьи Смит. Там, якобы, были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью, если он проговорится.
Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако после получения данных медицинской экспертизы оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по второй и третьей частям 109-й статьи УК. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз, оказывает ФБР США.
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