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Дальнее зарубежье 14.08.2018 21:12

Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона

Двукратный чемпион мира, пилот команды "Формулы-1" McLaren испанец Фернандо Алонсо покидает соревнование по окончании сезона и не будет участвовать в "Королевских гонках" в 2019 году, сообщает пресс-служба британцев.

"McLaren подтверждает, что Фернандо не будет участвовать в гонках "Формулы-1" в 2019 году", - говорится в сообщении.

"Фернандо - выдающийся представитель не только нашей команды, но и "Формулы-1". Он провел 17 лет в автогонках и стал, возможно, самым выдающимся гонщиком своего поколения. Но для каждого наступает время перемен и Фернандо принял решение. Мы его уважаем, несмотря на то, что считаем, что гонщик сейчас находится в своей лучшей форме, он продолжает выступать на высоком уровне и будет конкурентоспособным в оставшихся девяти гонках текущего чемпионата", - заявил исполнительный директор McLaren Зак Браун.

"После 17 замечательных лет в этом удивительном виде спорта для меня наступило время перемен и движения вперед (...) В оставшихся гонках я будут выступать со всей самоотдачей и страстью. Посмотрим, что готовит мне будущее, новые интересные задачи не за горами. Я пережил один из самых счастливых периодов в своей жизни, но нужно продолжать приключения. Я принял это решение несколько месяцев назад и оно окончательное", - сказал, в свою очередь, Алонсо.


37-летний испанец проводит 17-й сезон в "Формуле 1", за это время он одержал 32 победы, дважды становился чемпионом мира (в составе Renault в 2005 и 2006 годах), трижды становился вторым (в составе Ferrari в 2010, 2012 и 2013 годах) и один раз - третьим (в составе McLaren в 2007 годах).

Сейчас Алонсо занимает девятое место в личном зачете чемпионата-2018.

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Тэги: ФОРМУЛА-1, АЛОНСО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]