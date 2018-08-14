Возглавляемая экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" считает незаконным решение об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении в 2008 году конституционного строя.

"Апелляционный суд, под влиянием неких сил, принял незаконное решение, освободив из-под ареста Роберта Кочаряна. Этому решению предшествовало обращение 46 депутатов, в защиту Роберта Кочаряна, а также активная пропаганда против действующих властей в СМИ, контролируемых Р.Кочаряном. Это не что иное, как выражение консолидации антиреволюционных сил", - говорится в сообщении, распространённом во вторник пресс-службой "Армянского национального конгресса".

"Для предотвращения реванша контрреволюционных сил" партия призывает членов "Армянского национального конгресса" и сторонников партии принять участие в митинге в центре Еревана, назначенном премьер-министром Армении Николом Пашиняном на 17 августа.

1 августа Н.Пашинян объявил, что 17 августа созывает большой митинг на площади Республики. "Исполняется 100 дней со дня моего избрания премьер-министром Республики Армения. И я предлагаю 17 августа в 18:30 созвать большой митинг на площади Республики. Мы должны серьезно обсудить произошедшее в Армения за последние 100 дней и то, что произойдет в дальнейшем", - сказал глава правительства.

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Бывший президент был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны? погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".