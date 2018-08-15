Мэй выразила соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила во вторник соболезнования народу Италии в связи с обрушением моста в городе Генуя.

"Мои мысли с народом Италии впоследствии ужасного обрушения моста "Моранди" в Генуе. Соединенное Королевство выражает поддержку нашим итальянским друзьям и союзникам в связи с этой трагедией", - написала она в своем микроблоге в "Твиттере".

Ранее во вторник в администрации области Лигурия, в которой расположена Генуя, сообщили, что число жертв катастрофы составило 35 человек.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.