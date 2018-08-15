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Дальнее зарубежье 15.08.2018 11:13

Мэй выразила соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила во вторник соболезнования народу Италии в связи с обрушением моста в городе Генуя.

"Мои мысли с народом Италии впоследствии ужасного обрушения моста "Моранди" в Генуе. Соединенное Королевство выражает поддержку нашим итальянским друзьям и союзникам в связи с этой трагедией", - написала она в своем микроблоге в "Твиттере".

Ранее во вторник в администрации области Лигурия, в которой расположена Генуя, сообщили, что число жертв катастрофы составило 35 человек.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает "РАИ-ньюс".

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИТАЛИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]