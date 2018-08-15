Удешевление лиры может помочь компании SOCAR расширить бизнес в Турции

Ослабление турецкой лиры может помочь компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в реализации своих планов по расширению бизнеса в Турции, отмечает Interfax Global Energy.

«Снижение стоимости турецкой лиры может помочь компании SOCAR расширить свое присутствие в газовом секторе Турции. SOCAR рассчитывает увеличить долю на турецком газовом рынке до 20%, падение же лиры создает для компании возможность приобретения активов по более низкой цене», - отмечают эксперты агентства.

По данным Interfax Global Energy, лира подешевела в цене по отношению к доллару с начала 2018 года примерно на 40%.

Ранее турецкие СМИ сообщили об интересе компании SOCAR к покупке турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G. По данным изданий, компания решила продать свои 80%-ные доли в газораспределительных сетях Bursagaz AS и Kayserigaz AS и «в основном завершила переговоры с потенциальными покупателями». Среди возможных претендентов на активы называется и компания SOCAR, основным конкурентом которой в этой следке считается Kolin. Стоимость активов оценивается в $200-250 млн.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова