НФПП в связи с ликвидацией 15 дней будет принимать претензии от кредиторов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься в течение 15 дней, отмечается в объявлении фонда.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".
Согласно указу ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).
Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
НФПП был создан в 1992 году. В 2017 году НФПП выдал льготных кредитов на 146 млн манатов. В 2018 году фонд планировал выделить льготных кредитов на сумму как минимум 170 млн манатов.
А.Азизов
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