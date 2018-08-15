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ТЭК 15.08.2018 10:49

Тарифы на транспортировку газа в рамках ЕАЭС в настоящее время обсуждаются, предложения будут выработаны к октябрю - ЕЭК

Предложения по тарифам на транспортировку газа на общем рынке газа ЕАЭС будут подготовлены к октябрю текущего года, сообщил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Леонид Шенец.

"По проекту программы формирования общего рынка газа ЕАЭС остается одно разногласие, касающееся формирования тарифов на транспортировку газа на общем рынке", - сказал Л.Шенец в интервью госагентству "БелТА".

Он уточнил, что решение этого вопроса сейчас прорабатывается на уровне министров энергетики государств - членов ЕАЭС. Поручено провести совещания по вопросу единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС.

Результаты работы будут доложены главам правительств стран ЕАЭС на очередном заседании межправсовета в октябре этого года, добавил он.

Подписание проекта программы формирования общего рынка газа ожидается до конца 2018 года. Разработка международного договора о формировании общего рынка газа союза и направление его на внутригосударственное согласование предусмотрено в 2020 году, его подписание - в 2021 году.

Как сообщалось, общий рынок газа ЕАЭС должен быть создан к 2025 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ГАЗ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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