В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов

Интересы России и ЕС по проблеме восстановления американских санкций в отношении Ирана практически совпадают, заявляет постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Что касается России, то мы никогда не ставили своей целью дружить с кем-то против кого-то. Объективно на этом треке интересы России и ЕС практически совпадают. Мы вместе были соавторами хрупкой договоренности по иранской ядерной программе, поэтому в наших интересах сохранить ее", - заявил высокопоставленный дипломат российским журналистам в Брюсселе.

"На сегодняшний день можно констатировать, что с уходом США Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не умер. Оставшиеся пять стран продолжают работать над тем, как сохранить торгово-экономическое сотрудничество с Ираном в условиях американских санкций", - сказал В.Чижов.

Он напомнил, что в своем первоначальном виде блокирующий регламент ЕС появился в 1996 году в порядке ответа Евросоюза на американские санкции против Кубы. "Впрочем, в тот раз до его практического применения дело не дошло, ибо спустя два года, в 1998 году, администрация США пошла на попятную", - уточнил постпред.

В.Чижов объяснил, что "нынешний обновленный регламент принят в первую очередь в интересах европейского бизнеса, но крупный европейский бизнес в значительном большинстве свой выбор сделал".

"Мне известно о более сотни таких компаний из разных стран ЕС. И этот выбор, увы, не в пользу того, чтобы сопротивляться американским санкциям и продолжать работать на иранском рынке", - констатировал российский дипломат.

По его словам, такой выбор "можно объяснить с точки зрения элементарной арифметики, когда у той или иной компании объем бизнеса в США в разы больше, нежели в Иране". Соответственно, их финансовые и производственные интересы в большей степени связаны с американским рынком и, главное, с долларовой финансовой системой.

"Конечно, есть большое число малых и средних предприятий - среди них и довольно крупные, - не связанных с американским рынком и долларом. Они с большой охотой готовы использовать возможности, которые открываются на иранском рынке. Беда в том, что они, как правило, не торгуют нефтью, а сбыт нефти - задача номер один для Ирана. Значительную часть нефти (судя по цифрам, это две трети) Иран как поставлял, так и будет поставлять в Китай, но остается еще одна треть, а это немало", - отметил В.Чижов.

"Наверное, в глубине души наши европейские партнеры рассчитывают на то, что на каком-то этапе США скорректируют свою позицию, во всяком случае, сделают исключение для своих ближайших союзников. Однако сегодня предсказуемость политического курса Вашингтона и экономическая политика нынешней администрации США, не говоря уже о Конгрессе, - это, скажу политкорректно, проблемный вопрос", - сказал глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.