Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев

Caspian Energy (CE): Как зародилась идея создания Caspian Asian Club?

Самир Гаджиев, Главный исполнительный директор Caspian Asian Club: Как вы знаете,в 2002 году был создан Caspian European Club, целями и задачамикоторогоявляется обеспечение диалога между европейскимбизнесом и предпринимателями стран каспийско-черноморского региона. В процесс этого диалога были также включены государственные органы, международные организации и транснациональные компании. Опыт был успешным,системахорошо себя зарекомендовала, и не только в Азербайджане, но и, например, в Грузии, Казахстане и Турции. В ходе встреч с азербайджанскими и зарубежными предпринимателями, а также с главами международных финансовых институтов, дипломатических миссий иностранных государств мы нашли подтверждение тому, что интерес к расширению географии нашей деятельности действительно есть.

Как часть стратегии развития нашей организации 26 января 2018 года было принято решение о создании Caspian Asian Club. По сути, это зеркальное отражение деятельности Caspian European Club, но направленной на азиатские рынки. Сегодня мы выстраиваем отношения с государственными организациями и дипломатическими миссиями стран Азии, партнерские отношения с бизнес-сообществами, централизованно представляющими азиатские рынки, а также с отдельными крупными компаниями азиатского региона, изъявившими желание стать членамиCaspian Asian Club. И, безусловно, в этом нам помогает перенятый успешный опыт управления Caspian European Club.

CE: До того как Вы возглавили Caspian Asian Club, Вы являлись членом правлениям и главой юридического комитета Caspian European Club …

Самир Гаджиев: Да, Вы правы и я продолжаю параллельно свою деятельность в Caspian European Club. Дело в том, что в 2009 году компания, в которой я работал,стала членом Caspian European Club по моей инициативе. Будучи членом Клуба и поняв открывающееся в его рамках возможности, я занял более активную позициюиучаствовал в привлечении в Клуб компаний, представляющих азиатские и европейские регионы. Также, по роду своей профессиональной деятельности и по поручению руководства Клуба, я оказываю юридическую поддержку Caspian European Club по широкому ряду вопросов.В сентябре 2016года я был избран в правление Caspian European Club и, одновременно с этим, мне было поручено возглавить вновь образованный юридический комитет. 14 февраля 2018 года я был назначен на должность главного исполнительного директора Caspian Asian Club.

CE: Расскажите, пожалуйста, о структуре Caspian Asian Club?

Самир Гаджиев: В Caspian Asian Club существуют отраслевые комитеты, представляющие различные индустрии. На протяжении 2-х лет с момента созданияCaspianAsian Club, эти комитеты будут функционировать совместно с Caspian European Club, но в какой-то момент они будут разделены. Наша задача заключается не в том, чтобы развить какой-то определенный сектор экономики, мы видим свои задачи в более всеобъемлющем подходе. Мы не относимся с большим или с меньшим вниманием к какой-то индустрии.

Также мы ежемесячно встречаемся с руководителями отраслевых комитетов и их участниками для обсуждения проблем индустрии и наиболее эффективных путей их решения,поддерживая активный диалог с профильными министерствами и ведомствами.

Одним из нововведений в структуре Caspian Asian Club является попечительский совет, в котором мы предложили участвовать главам дипломатических миссий азиатских стран, а советникам по экономическим вопросам - войти в состав правления Caspian Asian Club. Я верю, что это должно сыграть исключительно положительную роль, как для Caspian Asian Club, так и для дипломатических миссий азиатских стран, одной из основных задачкоторых является увеличение товарооборота между Азербайджаном и странами, которые они представляют. Вданном случае Caspian Asian Club должен стать той самой платформой, которая поможет решить эти задачи. Это то, что по-английски называется “win-win”.

CE:Какова реакция глав дипломатических представительств азиатских государств в Азербайджане?

Самир Гаджиев:Мы активно налаживаем диалог с представителями дипломатических миссий иностранных государств в Азербайджанской Республике и с нашими дипломатическими миссиями на территории стран Азиатского континента. С момента создания Caspian Asian Club, мы провели плодотворные встречи с главами дипломатических миссий Индии, Китая, Южной Кореи, Японии и Туркменистана. Я с удовлетворением хочу отметить, что по всем направлениям мы чувствуем поддержку и большой интерес, что заставляет нас верить в то, что мы находимся на правильном пути. В частности, мы видим интерес к проведению Caspian Asian Forumв этих странах. Такие форумы мы будем проводить совместно с Caspian European Club. Причина на самом деле простая, но и в тоже время важная: собрав вместе бизнес, представляющийстраны Азии иевропейские бизнес-структуры, мы действительно достигнем той цели, которую мы обозначили.

Синергия межд у Caspian European Club и Caspian Asian Club должна стать основной ценностью всей нашей организации.

Мы также планируем подготовку специального выпуска журнала Caspian Energy,посвященного деятельности Caspian Asian Club и развитию инвестиционных возможностей, как и в Азиатских странах, так и в Азербайджане, Грузии, Турции, что в свою очередь может быть интересно инвесторам в Азии.

СЕ: Как Вы оцениваете экономические реформы, которые проводятся в Азербайджане под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева?

Самир Гаджиев:Сегодняшняя экономическая ситуация в Азербайджане по сравнению с соседними государствами наиболее стабильна.Созданы благоприятные условия для развития бизнеса, а инвестиционный климат и существующая законодательная база позволяет иностранным инвесторам принимать участие в проектах, осуществляемых в разных отраслях экономики Азербайджана. При этом отмечу, что работа над улучшением инвестиционного климата в стране это непрерывный процесс.

Сегодня все распоряжения и поручения высшего руководства страны активно воплощаются в жизнь, и я уверен, что Азербайджан и в дальнейшем продемонстрирует высокие показатели экономического роста.

Стоит отметить, что в настоящее время и цены на нефть, в сравнении с минувшими годами варьируются в интервале $60-$80за баррель, что также является дополнительной подпиткой экономики. Азербайджан развивает не только нефтяной сектор, а также уделяет большое внимание развитию ненефтяного сектора страны, на который возлагаются большие надежды.

Проводимые в Азербайджане экономические реформы способствуют стимулированию предпринимательской активности, в том числе, в строительстве, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и туризме. Шаги, предпринимаемые в этих направлениях, уже сегодня отражаются на развитии частного сектора страны. За счёт этих секторов Азербайджан обеспечит свое развитие ненефтяного сектора.

Несомненно, в этих процессах важную роль играют политическая воля и желание ПрезидентаАзербайджанаактивно развивать ненефтянной сектор экономики и создать в регионах Азербайджана максимальноблагоприятные условия для социально-экономического развития. Новый состав правительства Азербайджана является правительством новый формации, которое будет способствовать еще большей и активной реализации экономических реформ и задач, отраженных встратегическойдорожной карте, утвержденной Президентом страны.

Я хотел бы поблагодарить новое правительствоза поддержку деятельности Caspian European Club и Caspian Asian Club. Мы провели ряд встреч с новыми членами правительства, создали совместные рабочие группы и разработали совместный план действий.

Пользуясь, случаем,я хочу пригласить читающих нас представителей бизнеса к участию на 7- м Международном «Caspian Energy Forum Baku– 2018»( www.caspianenergyforum.com ), который пройдет 20 сентября 2018 года в Баку и соберет более 1500 делегатов из 50-ти стран мира.

Благодарим Вас за интервью