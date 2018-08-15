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СНГ 15.08.2018 12:16

В Белоруссии освобождены несколько задержанных по "делу врачей" - КГБ

Комитет госбезопасности Белоруссии подтвердил информацию об освобождении из-под стражи ряда лиц, задержанных ранее по делу о коррупции в сфере здравоохранения.

"В связи с завершением с рядом обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием следователями принято решение об изменении им меры пресечения на несвязанную с лишением свободы", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте комитета.

В КГБ отметили, что в настоящее время освобожденные лица не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел в суде и вступления в законную силу приговоров по ним. "Другими словами, они могут работать рядовыми врачами", - пояснили в спецслужбе.

Об освобождении из-под стражи нескольких человек, проходящих по "делу врачей", ранее во вторник сообщил интернет-ресурс tut.by. По его информации, на свободу вышли главный врач Минской областной больницы Андрей Королько, заведующий эндоскопическим отделением 9-й больницы Андрей Савченко и заместитель директора РНПЦ детской хирургии.

Как сообщалось, КГБ Белоруссии вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Белоруссии Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц.

В минувший вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал А.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВРАЧИ, КОРРУПЦИЯ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]