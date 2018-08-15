Путин и Бердымухамедов обсудят в Сочи российско-туркменские отношения, включая энергодиалог - Песков

Президент РФ Владимир Путин и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров в Сочи обсудят в числе прочего и энергодиалог, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, планируется ли затронуть в ходе переговоров тему возобновления закупок Россией туркменского газа и возможного строительства транскаспийского газопровода, Д.Песков ответил: "На переговорах с президентом Туркменистана будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, включая и возможный энергодиалог".
Пресс-секретарь пообещал "в случае необходимости проинформировать по деталям".
Ранее пресс-служба Кремля сообщала о предстоящей встрече В.Путина и Г.Бердымухамедова.
"Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", - говорилось в сообщении пресс-службы.
Лидеры России и Туркмении уже встречались три дня назад в казахстанском городе Актау, где президенты прикаспийских государств (РФ, Азербайджан, Казахстан, Иран, Туркменистан) подписали исторический документ - Конвенцию о правовом статусе Каспия, на согласование которой ушло 22 года.
Накануне Каспийского саммита вступил в силу другой важный двусторонний документ - Договор о стратегическом партнерстве РФ и Туркменистана.
Договор был подписан президентами РФ и Туркменистана 2 октября 2017 года в Ашхабаде.
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