Азербайджан до конца 2018г откроет ТД и ВД в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и РФ

Азербайджан до конца 2018 года планирует открыть Торговые дома (ТД) и Винные дома (ВД) в ряде стран за рубежом, заявил замминистра экономики Руфат Мамедов.
"Торговые и винные дома будут открыты в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и России", - сказал Р.Мамедов в среду.
По его словам, в настоящее время ТД Азербайджана уже действуют в Беларуси, Украине и Латвии.
"Открытие таких ТД способствует увеличению ненефтяного экспорта Азербайджана. По итогам 7 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт увеличился на 14%", - добавил Р.Мамедов.
Б.Рустамбеков
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Конвенция о статусе Каспия позволит Азербайджану прокладывать трубопроводы по дну моря –МИД
У каспийской "пятерки" появился универсальный базис для рассмотрения любых аспектов сотрудничества - Лавров
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Стартап из Тулузы намерен производить биоразрушаемые бутылки для вина
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии
Путин в телеграмме Ким Чен Ыну подчеркнул готовность налаживать диалог и взаимовыгодные отношения - Песков
Несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву на юге Киргизии
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с группой студентов, отправляющихся на учебу в Россию
Nar наградил абитуриентов, показавших самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений