Азербайджан до конца 2018г откроет ТД и ВД в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и РФ

Азербайджан до конца 2018 года планирует открыть Торговые дома (ТД) и Винные дома (ВД) в ряде стран за рубежом, заявил замминистра экономики Руфат Мамедов.

"Торговые и винные дома будут открыты в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и России", - сказал Р.Мамедов в среду.

По его словам, в настоящее время ТД Азербайджана уже действуют в Беларуси, Украине и Латвии.

"Открытие таких ТД способствует увеличению ненефтяного экспорта Азербайджана. По итогам 7 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт увеличился на 14%", - добавил Р.Мамедов.

Б.Рустамбеков