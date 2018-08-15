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Бизнес и законодательство 15.08.2018 11:42

Азербайджан до конца 2018г откроет ТД и ВД в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и РФ

Азербайджан до конца 2018 года планирует открыть Торговые дома (ТД) и Винные дома (ВД) в ряде стран за рубежом, заявил замминистра экономики Руфат Мамедов.

"Торговые и винные дома будут открыты в ОАЭ, Польше, Китае, Казахстане и России", - сказал Р.Мамедов в среду.

По его словам, в настоящее время ТД Азербайджана уже действуют в Беларуси, Украине и Латвии.

"Открытие таких ТД способствует увеличению ненефтяного экспорта Азербайджана. По итогам 7 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт увеличился на 14%", - добавил Р.Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТД, ОТКРЫТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]