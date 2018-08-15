Азербайджанским экспортерам в 2017-2018гг возвращено из госбюджета 5 млн манатов

Экспортерам ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в 2017-2018гг выплачено из госбюджета 5 млн манатов, сообщил замминистра экономики Руфат Мамедов.
"В рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращено средств на сумму 5 млн манатов, в том числе свыше 2 млн манатов – с начала 2018 года", - сказал Р.Мамедов в среду.
Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.
К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.
В госбюджете Азербайджана на 2018 год предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.
Б.Рустамбеков
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Конвенция о статусе Каспия позволит Азербайджану прокладывать трубопроводы по дну моря –МИД
У каспийской "пятерки" появился универсальный базис для рассмотрения любых аспектов сотрудничества - Лавров
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Стартап из Тулузы намерен производить биоразрушаемые бутылки для вина
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии
Путин в телеграмме Ким Чен Ыну подчеркнул готовность налаживать диалог и взаимовыгодные отношения - Песков
Несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву на юге Киргизии
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с группой студентов, отправляющихся на учебу в Россию
Nar наградил абитуриентов, показавших самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений