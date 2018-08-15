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Бизнес и законодательство 15.08.2018 11:58

Минэкономики призывает азербайджанские компании активнее участвовать на выставках за рубежом для увеличения экспорта продукции

Замминистра экономики Руфат Мамедов призвал азербайджанские компании активнее участвовать на международных выставках для наращивания экспорта продукции.

"Нашим компаниям нужно более активно участвовать на международных выставках. Это самый эффективный путь увеличить экспорт своей продукции", - сказал Р.Мамедов в среду.

По его словам, Минэкономики создает возможности для участия азербайджанских компаний на выставках за рубежом, страна представлена на них единым стендом. "Это дает свои положительные результаты. Но для увеличения экспорта продукции и самим компаниям необходимо быть более активными, самостоятельно участвовать на выставках", подчеркнул Р.Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, КОМПАНИИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]