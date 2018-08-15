Azerbaijan Fish Factory приобрел завод по разведению осетровых рыб на юге Азербайджана, инвестиции в развитие превысят $1,8 млн

ООО «Azerbaijan Fish Factory» вложит 3 млн 79 тыс. манатов ($1,81 млн по текущему курсу) в развитие Куринского опытно-экспериментального завода по разведению осетровых пород рыб им. С.Керимова, говорится в сообщении Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана.

«В комитет поступили предложения от двух инвесторов, но после их оценки, было принято решение объявить ООО «Azerbaijan Fish Factory» победителем инвестиционного конкурса на продажу Куринского опытно-экспериментального завода по разведению осетровых пород рыб им. С.Керимова. Согласно представленной инвестиционной программе, компания обязалась вложить 3 млн 79 тыс. манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.

По данным ГКИВ, средства будут направлены на полную реконструкцию существующих и строительство новых прудов, создание производственной территории, функционирующей на основе замкнутого водоснабжения, в том числе на реконструкцию существующих и строительство новых бассейнов.

Также средства будут направлены на проведение строительно-ремонтных работ и реструктуризацию административных зданий, обновление системы водоснабжения и на благоустройство территории.

"В результате реализации инвестиционной программы предприятие станет первым среди прикаспийских стран специализированным хозяйством, действующим на основе прудов, открытой и замкнутой систем водоснабжения. Деятельность завода, помимо вклада в развитие пищевой промышленности страны, также создаст условия для удовлетворения потребностей населения в рыбе", - отмечается в информации.

Как ожидается, деятельность Куринского опытно-экспериментального завода по разведению осетровых пород рыб им. С.Керимова создаст возможность для увеличения популяции видов рыб, находящихся на грани исчезновения. Здесь планируется выращивание малочисленных видов рыб - осетра, долгоносика, шипа, белуги.

В перспективе завод также будет обеспечивать предприятия сырьем, необходимым для производства рыбной продукции и консервов.

«В результате инвестиционных вложений на предприятии будут открыты 28 новых рабочих мест, размер заработных плат в зависимости от сферы деятельности будет не ниже 300 манатов", - подчеркивается в сообщении.

По данным ГКИВ, победитель конкурса также выплатит в госбюджет 750 тыс. манатов.

Куринский опытно-экспериментальный завод по разведению осетровых им. С.Керимова был введен в эксплуатацию в 1954 году. Предприятие расположено в Нефтчалинском районе Азербайджана. Основная сфера деятельности: увеличение численности разведением и выпуском в водные бассейны рыб из семейства осетровых и карповых. На предприятии работает 41 человек.

ООО "Azerbaijan Fish Factory" учреждено в Нефтчалинском районе Азербайджане группой компаний ООО "PASHA Holding". Уставный капитал компании составляет 310 тыс. манатов.

Н.Аббасова