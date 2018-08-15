Белоруссия и РФ договариваются об индикативных балансах поставок нефтепродуктов, сообщают в Минске

Вице-премьеры Белоруссии и России, курирующие вопросы сотрудничества в энергетическом комплексе, в ближайшее время должны договориться об условиях поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Василий Матюшевский журналистам в среду в Минске.
"Переговоры идут на уровне вице-премьеров. В ближайшее время они сообщат, о чем договорились", - сказал В.Матюшевский.
Он также заявил, что возможные ограничения беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию не несут никакой угрозы для экономики республики.
В.Матюшевский уверен, что "вице-премьеры Владимир Семашко и Дмитрий Козак найдут решение всех вопросов".
Комментируя возможную дату очных переговоров на уровне вице-премьеров, он сказал, что "мы готовы встречаться в любой момент".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Конвенция о статусе Каспия позволит Азербайджану прокладывать трубопроводы по дну моря –МИД
У каспийской "пятерки" появился универсальный базис для рассмотрения любых аспектов сотрудничества - Лавров
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Стартап из Тулузы намерен производить биоразрушаемые бутылки для вина
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии
Путин в телеграмме Ким Чен Ыну подчеркнул готовность налаживать диалог и взаимовыгодные отношения - Песков
Несколько человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву на юге Киргизии
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с группой студентов, отправляющихся на учебу в Россию
Nar наградил абитуриентов, показавших самые высокие результаты на вступительных экзаменах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений