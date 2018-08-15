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ТЭК 15.08.2018 12:16

Белоруссия и РФ договариваются об индикативных балансах поставок нефтепродуктов, сообщают в Минске

Вице-премьеры Белоруссии и России, курирующие вопросы сотрудничества в энергетическом комплексе, в ближайшее время должны договориться об условиях поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Василий Матюшевский журналистам в среду в Минске.

"Переговоры идут на уровне вице-премьеров. В ближайшее время они сообщат, о чем договорились", - сказал В.Матюшевский.

Он также заявил, что возможные ограничения беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию не несут никакой угрозы для экономики республики.

В.Матюшевский уверен, что "вице-премьеры Владимир Семашко и Дмитрий Козак найдут решение всех вопросов".

Комментируя возможную дату очных переговоров на уровне вице-премьеров, он сказал, что "мы готовы встречаться в любой момент".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]