Белоруссия и РФ договариваются об индикативных балансах поставок нефтепродуктов, сообщают в Минске

Вице-премьеры Белоруссии и России, курирующие вопросы сотрудничества в энергетическом комплексе, в ближайшее время должны договориться об условиях поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Василий Матюшевский журналистам в среду в Минске.

"Переговоры идут на уровне вице-премьеров. В ближайшее время они сообщат, о чем договорились", - сказал В.Матюшевский.

Он также заявил, что возможные ограничения беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию не несут никакой угрозы для экономики республики.

В.Матюшевский уверен, что "вице-премьеры Владимир Семашко и Дмитрий Козак найдут решение всех вопросов".

Комментируя возможную дату очных переговоров на уровне вице-премьеров, он сказал, что "мы готовы встречаться в любой момент".